بيرين سات تعود إلى منزل الزوجية وهذا ما حصل في الصيف

أكّدت الصحافة التركية، أن الممثلة بيرين سات، تصالحت مع زوجها كينان دوغلو، بعد خلاف طويل انفصل خلاله الزوجان وأقام كل منهما في منزل منفرد.
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وأكّد برنامج "الصفحة 2"، أن بيرين عادت إلى منزل الزوجية، وأن صفحة الخلاف طويت.
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وكان الزوجان قد انفصلا في بداية الصيف، ورفضا الإجابة على أسئلة الصحافيين حول حقيقة طلاقهما، ولم تظهر بيرين مع زوجها في حفلاته، ولم يظهرا معاً في أي مناسبة، إلى أن قررا وضع حد لخلافهما واستئناف حياتهما من جديد.
يذكر أن الفنانين تزوجا في صيف 2011 بعد قصة حب طويلة.
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