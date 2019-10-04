بيرغوزار كوريل وخالد أرغنش يكشفان عن جنس مولودهما الثاني

أكّد برنامج "الصفحة 2" الذي يعرض في تركيا، أنّ الممثلة بيرغوزار كوريل، حامل بمولود ذكر من زوجها الممثل خالد أرغنش.
بيرغوزار البالغة من العمر 37 عاماً، كانت قد أنجبت طفلها الأوّل علي ديمير عام 2010، ثم توقفت عن الإنجاب لتتفرّغ لتربية ابنها وإكمال مسيرتها الفنية، إلا أنّها وبعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "أنت وطني" الذي لعبت فيه دور البطولة إلى جانب زوجها، قررت أن تنجب شقيقاً لابنها.
ومن المقرر أن تنجب بيرغوزار مولودها نهاية العام الجاري.
يذكر أن خالد كان قد اعتذر عن تصوير مسلسله الجديد المقتبس من المسلسل الأمريكي الشهير «Dr House »، بعد معرفته بخبر حمل زوجته، ليتمكن من البقاء إلى جانبها.
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