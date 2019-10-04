تراند اليوم : حكيم يستعد لطرح البوم “سيبونا فى حالنا”

يقوم الفنان حكيم، بوضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد، تمهيدًا لطرحه خلال الأيام القليلة القادمة، حيث انتهى من تسجيل الأغنية القبل الأخيرة فى الألبوم وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبدالمنعم، وتوزيع اشرف البرنس.

ويستعد حكيم لطرح فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان “سيبونا فى حالنا”، خلال الأيام القليلة القادمة، وهي أغنية من أغاني الألبوم الجديد، حيث تم تصويرها فى القاهرة وتدور أحداثها عن الحسد وتركيز الأشخاص مع غيرهم وهو الأمر الذى انتشر بشكل كبير .

“سيبونا فى حالنا” كلمات عصام حجاج، الحان تامر حجاج، وتوزيع اسلام شيبسى وميدو مزيكا للمنتج الفنى فايز عزيز ومدير التصوير رامى عادل وإخراج مازن نيازي.