تراند اليوم : أسلام سعيد يكشف نظريات فيلم Interstellar

نشر اليوتيوبر اسلام سعيد عبر قناته الشخصية علي موقع يوتيوب أولي حلقات برنامجه الجديد MovieVerse .

وكشف أسلام النظريات العلمية التي اخذها الفيلم من الجانب العلمي من اجل أعطاء رسالة الي الجمهور و هو ما تطرق له أسلام .

الفيلم تدور قصيته في فترة زمنية من تاريخ الأرض تنتشر الأتربة والأمراض التى تضرب الموارد الطبيعية ويصبح الجنس البشرى معرض للفناء بسبب نقص الطعام وانتشار الأوبئة ولذلك يسعى مجموعة من المستكشفين بقيادة الطيار ” كوبر ” الى السفر فى رحلة فضائية مجهولة من خلال الثقب الدودى من اجل البحث عن موطن وكوكب اخر يصلح للحياة من اجل أنقاذ البشرية .