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كتب امير فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2019 05:55 مساءً - أشعلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تطبيق “إنستغرام” بعد نشر صورة لأحدث إطلالاتها في برنامج المواهب The Voice.
وبدت نانسي في الصورة وهي ترتدي قميصاً من الجلد شفافاً بجزئه الأعلى. وأضافت إليه سراولاً قصيراً من المادة نفسها مع حزام من Christian Dior.
وأثنى على أناقتها عدد كبير جداً من المتابعين حيث وصل عدد علامات الإعجاب إلى أكثر من 245 ألفاً في ساعات قليلة جداً.
ويشار إلى أن نانسي أحدثت ضجة في وقت سابق بعدما نشرت مقطعاً مصوراً استعرضت من خلاله فخامة منزلها. وجاء هذا بالتزامن مع استقبالها الشيف التركي الشهير بوراك.
ولفتت أنظار الجميع بذلك حيث شاهد الفيديو أكثر من مليون و353 ألف متابع. وقد أرفقته بالتعليق: “قلي إنك حاسس فيي وشايف شو بيحكو عينيي. لما بتمرق حدي وبرجف قدامك أنا”.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تبهر الجميع بأناقتها.. هكذا جمعت الجلد مع القماش الشفاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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