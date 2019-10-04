بث الأزهر.. هل يحق للزوج إجبار زوجته على ترك وظيفتها؟

كتب امير فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2019 05:55 مساءً - من داخل مقر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ورد سؤال إلى الدكتور عبد القادر الطويل، عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية بالمركز، يقول: “هل يجوز للزوج إجبار زوجته المعلمة على ترك الوظيفة علما بأنه تزوجها وهى موظفة ودائما هما فى شجار بسبب المصروفات؟”.

فأجاب الطويل مستشهدا بقول الله تعالى في الآية 1 من سورة المائدة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “المسلمون على شروطهم”.. رواه الترمذى.