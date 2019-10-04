سما المصري تدعو للتظاهر: “لازم ننزل نجيب حق التورتة”

كتب امير فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2019 05:55 مساءً - سخرت الفنانة سما المصري من الفنان والمقاول محمد علي بفيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام. وعلقت سما المصري على الفيديو قائلة: “انتوا قاعدين في البيت ليه؟؟لازم كلنا ننزل مظاهرات النهارده…لازم كلنا ننزل عشان نجيب حق ((التورته))اللي سرقها ((مصطفي))” في اشارة الى العريس المصري الذي هرب من حفل خطوبته وأخذ معه قالب الحلوى. وتابعت سما المصري: “وماتنسوس شعارات اليوم: نازلين الجمعة وانت انتهيت يا درش والتورته والشعب ايد واحدة”. وختمت تعليقها: “هههه…صباحيه مباركه يا محمد ياعلي يا ابن العبيطه.”.

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