والدة حلا الترك تثير الجدل بإطلالاتها الاخيرة

كتب امير فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2019 05:55 مساءً - أثارت منى السابر والدة الفنانة حلا الترك الجدل بإطلالاتها الاخيرة التي تنشرها عبر حسابها على انستقرام وتظهر فيها مختلفة عما اعتاد عليه متابعوها.
والدة حلا الترك صدمت متابعيها بشدة بسبب تغير ملامحها حيث شبهها البعض بالفنانة نادين نجيم، فانهالت عليها التعليقات التي تؤكد لها أنها أصحبت تشبه النجمة اللبنانية.
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