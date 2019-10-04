جمال سليمان ينشر صورة مع ابنه الوحيد: “ما شفنا بعض من شهر”

كتب امير فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2019 05:55 مساءً - نشر الفنان السوري جمال سليمان صورة جمعته بابنه الوحيد محمد وذلك عبر حسابه على انستغرام. وعلق جمال سليمان على الصورة قائلا: “ما شفنا بعض من شهر. كان الشوق كبير و اللقاء سعيد”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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