سعود أبو سلطان يكشفُ عن أول قراراته بعد خروجه من السجن!

كتب امير فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2019 05:55 مساءً - أعلن الفنان الإماراتي سعود أبو سلطان، عن عودته للفن بعد مروره من الحالة النفسية التي عانى منها خلال الأشهر الماضية عقب خروجه من السجن الذي قضى فيه 3 سنوات بدأت في عام 2015.

وقرّر سعود أبو سلطان، العودة للغناء بعد فترة غياب طويلة حيث استقرّ على عدة أغانٍ بدأ في تسجيل بعضها، وانتهى من الأخرى، وكشف في تصريحات تلفزيونية عن أنه كان يقوم بتحضير أغانٍ للعودة خلال الفترة الماضية مضيفًا: “بلشت في الاستوديو للعمل عشان ممكن أغير رأيي فجأة”.

وقال “أبو سلطان” إنه انتهى من أغنية جديدة باللهجة اللبنانية وتحمل عنوان “جمالك” وسيتم طرحها قريبًا على طريقة الفيديو كليب، مردفًا: “المقرّبون لي عندما سمعوها قالوا لي أنت متأكد إنك هتغني ها الاستايل فقلت لازم أجرب وأعمل شيء جديد وأنا قررت إن كل شيء فيني هيتغير فلازم أغير”.

وأكّد أنه بدأ العمل على أغنية جديدة باللهجة العراقية مؤكدًا أنها أغنية “مودرن” وتليق بالعصر الحالي، منوهًا إلى أنه عمل على أغنية “سلو ستايل” ولكنه قرر تأجيلها للفترة المقبلة، مستطردًا: “مش وقتها هلا هي سلو وفيها دفا وبتحكي عن الشتا فقلت لن أطرحها في الصيف وأجلتها للشتاء”.

وفي عام 2014 واجه سعود أبو سلطان، تهمة اغتصاب فتاة فرنسية برفقة أحد أصدقائه، واعترف في التحقيقات وقتها أنه أقام معها علاقة برضاها، وأصدرت محكمة إماراتية قرارها الأول في القضية بسجنه لمدة 3 أشهر وبعد الاستئناف على الحكم تفاجأ بحكم جديد ورفع عقوبة السجن بحقه إلى 3 سنوات.