شاهدوا.. هذا ما فعله الشيف بوراك عند نانسي عجرم ويارا خلال وجوده بلبنان!

كتب امير فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2019 05:55 مساءً - يعد الشيف بوراك أوزدمير واحدًا من أبرز مشاهير السوشال ميديا، نظرًا لعدد مشاهدة الفيديوهات التي يظهر فيها وهو يحضر أطباقًا ضخمة ونوعية من الأطعمة.
وعبر بوراك عن سعادته الكبيرة بزيارته الأولى إلى لبنان، حيث تسنّى له لقاء جمهوره الذي حرص على التجمع في مختلف الأماكن التي تواجد فيها.
كاميرا فوشيا كانت حاضرة والتقت بالشيف بوراك، إذ كشف عن ما فعله خلال زيارته إلى منزلي النجمتين نانسي عجرم ويارا أثناء وجوده في لبنان والتي استمرت يومين.
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