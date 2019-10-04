شاهدوا.. 5 مسلسلات عربية أثارت جدلا بتناولها الشذوذ الجنسي!

كتب امير فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2019 05:55 مساءً - اعتادت الدراما العربية قديمًا على تقديم شخصية الشاذ جنيسًا بطريقة كوميدية بعض الشيء وتصويره على أنه شاب متشبه بالفتيات ويمكن كشفه بمجرد النظر إليه.

لكن مؤخرًا، اتجهت الدراما العربية لمنحى جديد في تعاطيها مع هذا الأمر عن طريق وجود شخصيات في بعض الأعمال بطريقة درامية بعيدة عن الكوميديا.

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