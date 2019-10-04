علاقة حب قوية تجمع “سارة أبي كنعان” و”وسام فارس”

متابعة بتجــــــــــــرد: تم اختيار الممثل وسام فارس لبطولة مسلسل “آخر الدني” الى جانب الممثلة ساره ابي كنعان التي وقعت عقداً منذ اشهر مع قناة الجديد منذ اسبوعين لتكون بطلة العمل.

يؤدي فارس شخصية “سامي” مصورٌ ومخرج موهوب يلتقي بسيرين (سارة أبي كنعان) وتجمعه بها قصة حب تتخلها مشاكل كبيرة لتقف في وجه هذا الحب.

“آخر الدني” هو دراما اجتماعية من انتاج قناة الجديد بمعالجة درامية لـ نادين جابر وسيف حامد، كتابة خالد ابراهيم، واخراج اياد نحاس.