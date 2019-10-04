بطلة "صراع العروش": كنت مجبرة على إخفاء أنوثتي

بعد تكريم المسلسل في النسخة الأخيرة من جوائز "إيمي الـ 71"، نجحت مجلة "فوج" (Vogue) في الحصول على أول تعليق من نجمة "صراع العروش"، ميساي ويليامز، على الموسم الثامن، الذي حصد جائزة "إيمي" كأفضل مسلسل درامي للعام، على الرغم من الجدل المثار حوله عقب نهايته.

وفي حوارها مع مجلة الموضة الشهيرة، اعترفت "ميساي" للمرة الأولى بأن طريقة رسم شخصيتها بالمسلسل "’آريا ستارك" كانت تشعرها دائما بالخجل.

Advertisements

وأوضحت الممثلة البريطانية، البالغة من العمر 22 عاما، أن الطابع الرجولي لشخصية "آريا ستارك" أجبر مشاهدي المسلسل على النظر لشخصيتها على أنها كذلك في الحقيقة.

وذكرت "ميساي" أن ظهورها بالمسلسل من سن الـ11 جعل المشاهدين يتعلقون بشخصيتها، لما واجهته من صعاب عبر أحداث المواسم الثامن، إلا أنها أشارت إلى أن طبيعة شخصية "آريا ستارك" كانت تمنحها شعورا لا يطاق.

وتابعت أنها كانت مجبرة على إخفاء أنوثتها بداية من الموسم الثالث بقص شعرها، والظهور دائما كصبي لما تطلبه تجسيد "آريا ستارك" على الشاشة في هذه المرحلة من المسلسل.

يذكر أن "صراع العروش"’ كان المسلسل الأكثر ترشحا لجوائز إيمي في نسختها رقم 71 لعام 2019، وحصد جائزتين فقط هما جائزة أفضل مسلسل درامي، وأفضل ممثل مساعد التي حصدها النجم الأمريكي بيتر دينكليج.