"التجربة الفنية الإماراتية" تفتح باب التصويت على أفلام المرحلة الرابعة

دعت "التجربة الفنية الإماراتية" التي تنظمها مدينة الشارقة للإعلام "شمس" الجمهور في دولة الإمارات إلى التصويت عبر منصتها على أفلام المرحلة الـ4 من هذا المشروع الأول من نوعه لإنتاج أول فيلم إماراتي عربي من صنع الجمهور بعد أن حققت المراحل السابقة نجاحاً لافتاً وشهدت مشاركة واسعة من المواهب.

ومثلت المرحلة الـ4 من التجربة الفنية الإماراتية نقلة نوعية في مستوى جودة التصوير من جميع الفرق المشاركة، وشملت العديد من مشاهد الحركة التي عكست مدى استفادة الفرق من الدورات التدريبية وجلسات التوجيه الفردي التي نظمها لهم الفريق الفني وإدارة هذا المشروع الفريد من نوعه.

وعبّر الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام، عن تطلعه الدائم للكشف عن المواهب وتطوير الكوادر البشرية في مختلف القطاعات الإعلامية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية في مجالات الإنتاج السينمائي الإبداعي والتقني كافة، مع توفير بيئة ملائمة للإبداع.

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وقال: "يسعدنا دعوة الجمهور إلى التصويت على أعمال الفرق المشاركة في التجربة الفنية الإماراتية تمهيداً لإنتاج الفيلم الإماراتي - تحت الشمس".

وتوجه الدكتور مصطفى العيدروس، مدير العمليات في التجربة الفنية الإماراتية، بالشكر إلى إدارة مدينة الشارقة للإعلام على جهودها لتدريب وتأهيل المواهب الشابة المحلية للمشاركة والتعاون معاً لإنتاج أول فيلم إماراتي من صنع الجمهور.

وأشار إلى أن هذه التجربة ستشكل بداية الانطلاقة الحقيقية لصناعة السينما الإماراتية، وستشجع فئات أكبر من الشباب على احتراف العمل السينمائي بمجالاته كافة.

يذكر أن مشروع التجربة الفنية الإماراتية يُعد مشروعاً فريداً يعمل من خلاله فريق من المبدعين المحترفين في صناعة الأفلام على إلهام المبدعين الحالمين بدخول عالم السينما.