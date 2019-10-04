اتهامات التحرش تحرم بلاسيدو دومينجو من جائزة مكسيكية

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالجمعة 2019/10/4 05:25 م بتوقيت أبوظبي
مغني الأوبرا الإسباني بلاسيدو دومينجو
أعلن منظمو جائزة باتوتا المكسيكية للموسيقى الكلاسيكية، الخميس، أنهم لن يمنحوها إلى مغني الأوبرا الإسباني الشهير بلاسيدو دومينجو الذي يواجه اتهامات بالتحرش الجنسي.
وكان من المقرر أن يتسلم دومينجو الجائزة في نسختها الأولى، السبت، في مكسيكو إلى جانب 15 فنانا آخر، لكن المنظمين قالوا إنهم قرروا تعليق جائزته "حتى تتضح الأمور".
وجاء هذا بعد يوم من استقالة الفنان الإسباني من منصبه كمدير عام لأوبرا لوس أنجلوس، ما وضع نهاية فعلية لحياته المهنية في الولايات المتحدة.
وانسحب دومينجو خلال الأسبوع الماضي من عروض كان سيقدمها في نيويورك، وألغت دور أوبرا أمريكية عريقة عدة حفلات كان سيشارك فيها.
وتتهم 20 امرأة دومينجو البالغ 78 عاما بتقبيلهن قسرا أو التحرش بهن أو مداعبتهن في حوادث ترجع إلى الثمانينيات على الأقل.
وفي مكسيكو، انتقدت أوساط الأوبرا اختياره لتسلم الجائزة.
وقالت السوبرانو المكسيكية، فيوليتا دافالوس، التي تزعم أنها كانت ضحية لاعتداء جنسي: "كيف يمكن منح جائزة لشخص ما لفنه دون التفكير في حقيقة الشخص الذي هو عليه".
وستمنح جائزة باتوتا التي يأمل منظموها في أن تصبح سنوية لـ15 شخصا من أبرزهم الملحن البريطاني مايكل نيمان والسوبرانو المكسيكية ماريا لويزا تاميز وقائد الأوركسترا المكسيكي إنريكي باتيز الذي يواجه أيضا مزاعم بالاعتداء الجنسي.
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