الأمير هاري يُوبّخ صحافيةً استفزّته بهذا السؤال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قبل وقت قصير من نشر بيان يدافع فيه عن زوجته ميغان ماركل أمام الصحافة البريطانية، قام دوق ساسكس بتوبيخ صحافية تتبع شبكة سكاي نيوز تُدعى ريانون ميلز بعدما طرحت سؤالًا غير مقرر خلال زيارته لمركز Mauwa الصحي في ملاوي الثلاثاء.

وتشير تقارير إلى أنه وبعد اختتام حديثه مع مسؤولي الصحة حول المركز، أسرعت ميلز إلى هاري وهو في طريقه إلى سيارته وشرعت في السؤال: "تلك المحادثة القصيرة، ما الذي تأمل أن تحققه من خلالها؟"، وأجاب الأمير البالغ من العمر 35 عامًا، الذي فاجأه السؤال بوضوح: "ماذا؟ اسأليهم".

واستمرت الصحفية في الضغط على الأمير متهكمة: "هل هذا هو السبب في أن تأتي وتتحدث إليهم؟"، وعند ذلك قام هاري بتوبيخها قائلًا: "ريانون، لا تتصرفي بهذا الشكل".

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بعد ذلك بساعات، أصدر هاري بيانًا انتقد فيه الصحافة البريطانية بسبب معاملتها لماركل وأكد أنه رفع دعوى ضد شركة "ديلي ميل" البريطانية لنشرها رسالة خاصة كتبتها ميغان إلى والدها بعد زواجها ودخولها إلى العائلة المالكة.

يقول هاري عبر بيان صادر عن مكتب المحاماة شيلينغز في لندن والذي يمثل ماركل: "لقد بدأنا إجراءات قانونية ضد ديلي ميل يوم الأحد، بسبب النشر والتدخل غير القانوني في رساله خاصة كتبتها دوقة ساكس Duchess of Sussex، وهي جزء من حملة تقودها هذه المجموعة الإعلامية لنشر أخبار كاذبة وقصص مهينة".