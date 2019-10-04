المشاهير وأشباههم .. كيف تكون حياتهم؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ينشرُ حساب Same de la Same على إنستغرام الذي أنشأه فريدي سليفنسكي، مجموعةً من الصور للمشاهير وأشباههم وكيف يقضون أيامهم مع الشبه الكبير.

تشمل الصور واحدة من مضيفات شركة الطيران تُدعى "كريستين بريمروز ماتيس"، التي تقول إنها دائمًا ما تتعرض لمواقف عديدة بسبب الشبه الكبير بينها وبين دوقة ساسكس ميغان ماركل.

وغالبًا ما يُخطئ الأشخاص بين النجمة الأمريكية سيلينا غوميز والبلجيكية لارا فالنتيني، التي تعترف بأن تشابهها مع سيلينا غوميز يجعلها تشعر بالحرج.

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شاهدي الفيديو التالي الذي يرصد عددًا من المشاهير الذين يتطابقون في الشكل مع آخرين وكيف يتأقلم هؤلاء مع هذا الشبه بينهم وبين النجوم.