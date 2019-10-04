- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم شاهد.. إليسا في الرياض ويدها "المغطاة" تقلق متابعيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الفنانة اللبنانية إليسا وهي في الرياض.
وتظهر إليسا في الفيديو المتداول وهي تمشي في بهو فندق ويتم التقاط صور فوتوغرافية لها فيما تحاول إخفاء يدها المغطاة بالملابس مما أقلق الجمهور على صحتها.
وبالتزامن مع هذا نشرت إليسا تغريدة عبر حسابها على "تويتر" شكرت فيها سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، والأمير الوليد بن طلال، على حسن استقبالهما لها وضيافتها ودعمهما لها، مؤكدة سعادتها بلقائهما للتخطيط للقادم والتنسيق كالعادة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. إليسا في الرياض ويدها "المغطاة" تقلق متابعيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.