ديمي لوفاتو تعتذر عن صورها في القدس









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: اعتذرت المغنية العالمية ديمي لوفاتو من متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي الذين هاجموها بعدما نشرت الصور التي التقطتها بمدينة القدس.

ودافعت لوفاتو عن نفسها من خلال خاصية الـStory وفي منشور بتدوينة طويلة على "إنستغرام" مؤكدة أن زيارتها للأراضي المحتلة لم يكن لها علاقة بالسياسة أو بملف الصراع العربي الإسرائيلي، بل جاءت في سياق سياحي وروحاني صرف لا يعبّر عن موقفها الخاص من هذا الصراع ولا يعني مساندتها لإسرائيل. وذلك في ردها على التعليقات الغاضبة، التي وصفتها بالمنحازة لصالح إسرائيل لكونها لم تذكر تسمية "فلسطين" على الصور التي التقطتها في الأماكن التي زارتها.

وأضافت لوفاتو التي تجمع ما يقارب الـ 75 مليون متابع لها عبر "إنستغرام،" في ردها على التعليقات التي هاجمت صورها موضحة أنها قبلت برحلة مجانية لزيارة إسرائيل مقابل أن تنشر بعض الصور على حسابها. مشيرةً إلى أنها تشعر بالإستياء لكونها غير مثقفة سياسياً ولا تعرف خلفية هذا الصراع، ولم تتلقَ تحذيراً بأنها ترتكب أي خطأ أو تهين أحداً بهذه الزيارة".

وفيما قدمت اعتذارها لـ"جميع من آذتهم الصور" التي التُقِطَت في البلدة القديمة بمدينة القدس، وتلك التي توثّق تعميدها في نهر الأردن، علقت كاتبة: أنا مغنية أميركية نشأت على تعاليم المسيحية، ولديّ أسلاف يهود. وقررت اغتنام الفرصة لزيارة الأماكن التي قرأت عنها في الإنجيل.

وأضافت: عشت لحظات روحانية فيها قرب من الله بهذه الزيارة، وهو شيء كنت أفتقده خلال الأعوام القليلة الماضية.

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وأعربت عن أسفها كاتبة: "أنا آسفة لأنني لست مثقفة أكثر "فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. ولأنني اعتقدت أن هذه الرحلة ستكون فقط تجربة روحانية".

وإذ أشارت إلى أن كل المقربين منها نصحوها بعدم الاعتذار عن تلك الرحلة، قالت أنها أصرّت على تقديم الإعتذار شارحة: "أذهب ضد كل النصائح المقدمة لي وأعتذر لأن هذا ما يبدو صواباً بالنسبة لي. فأنا أفضل الوقوع في المتاعب لكوني صادقة مع نفسي، على أن أبقى صامتة لأرضي أناساً آخرين. أحبكم يا جمهوري. جميعكم. في كل مكان".

وعلى ما يبدو فإن تعليقها واعتذارها أخذا أبعاداً ملفتة عبر تويتر. حيث نشرت تعليقات حولها ولاقت بدورها آراء متباينة