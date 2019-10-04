سعاد ماسي ضيفة إذاعة مونت كارلو على مدار يومين







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أشار البيان الصحفي لمجموعة إعلام فرنسا العالمي المكوّنة من إذاعة فرنسا الدولية، قناة فرانس 24 وإذاعة مونت كارلو الدولية إلى أنها ستشارك في إطلاق ألبوم سعاد ماسي الجديد المقرر إطلاقه بتاريخ 11 أكتوبر القادم بعنوان "أمنية".

وبحسب البيان، فإن الإذاعة ستستضيف "ماسي" على مدى يومين باعتبارها "أيقونة الفن الشعبي الفلكلوري الجزائري" لتتحدث عن مسيرتها الفنية وتعرض مقتطفات من ألبومها الجديد بشكلٍ حصري واستثنائي لمستمعي الإذاعة. علماً أن هذا الألبوم يشيد بحقوق الإنسان بشكلٍ عام وحقوق المرأة بشكلٍ خاص.

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