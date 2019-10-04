"نجونا بأعجوبة" آخر عروض مهرجان المسرح العالمى قبل توزيع الجوائز غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض اليوم مسرحية "نجونا باعجوبة " تأليف ثورنتون ويلدر وإخراج أسماء إمام وبطولة الفنانة رشا مجدي التي تصمم أيضا بالتعبير الحركي في المسرحية، أما الأزياء فقد صممتها هناء النجدي والديكور لبيتر فتحي . المسرحية تعرض بمسرح المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون كآخرعروض مهرجان المسرح العالمي في دورته الـ 37، ويبدأ العرض الـ 7 مساء وغدا السبت حفل توزيع جوائز المهرجان .

مسرحية نجونا بأعجوبة Advertisements يذكر إن المهرجان تقدم للمشاركة فيه 50 عرضًا وتم اختيار 6 عروض فقط للمشاركة فى الدورة الجديدة التى تقام باسم الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوى، وتضم قائمة العروض المشاركة كلاً من مسرحية "الوردة والتاج" تأليف جيه بى بريستلى إخراج إبراهيم أشرف، و"الوحوش الزجاجية" تأليف تينسى وليامز رؤية وإخراج يوسف الأسدى، بالإضافة إلى مسرحية "نجونا بأعجوبة" من تأليف ثورنتون وايلدر وإخراج أسماء إمام، و"عطيل يعود" تأليف نيكوس كازندزاكى إخراج علاء الوكيل، و"المنور" تأليف أنطونيو باييخو إخراج خالد شكري. المهرجان يقام برعاية رئيس الأكاديمية وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور أشرف ذكي ومدير المهرجان مصطفي حسني الكتبي ووكيل المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور مدحت الكاشف.

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