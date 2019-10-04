فيديو.. شيطان على هيئة شاشة.. شعبان عبد الرحيم وإسلام خليل يفضحان الجزيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان شعبان عبد الرحيم، أغنية جديدة، هاجم فيها قناة الجزيرة – على طريقته – وتحريضها على مصر عبر قنواتها، والأغنية من كلمات الشاعر إسلام خليل. وجاءت كلمات الأغنية كالتالى: الجزيرة يعنى كره يعنى حقد يعنى غل يعنى غيرة.. الجزيرة هى منبع الخيانة والإرهاب.. الجزيرة اللى خلت سوريا دلوقتى فى خراب.. هى اللى خلت فى العراق وفى اليمن مليون قتيل وقدهم مليون مصاب.. هى اللى خلت ليبيا فوضى اتدمرت والأمن غاب.. الجزيرة شاشة خاينة معبر إعلام الصهاينة. Advertisements ثم يغنى شعبان: الخبث والخبائث هو قناة الجزيرة.. شيطان على هيئة شاشة شر وبلاويها كتيرة.. جزيرة السهوكة جزيرة السبوبة.. كلها أخبار فبركة والفيديوهات مضروبة.. الجزيرة الإرهابية وتميم عميل العصر مبقاش وراهم حاجة إلا التحريض على مصر". كان شعبان عبد الرحيم قد طرح أغنية تحمل اسم "حتة ممثل فاشل" والتى هاجم فيها المقاول الهارب محمد على وتقول كلمات الأغنية: اللى معاه ربنا مش بيخاف من حد والشعب وجيشه إيد واحدة بجد بجد، حتة ممثل فاشل ساقط ملوش تقدير، دا غلط فى مصر وجيشها يستاهل التأنيب، اسمه محمد على، مش يعنى على كلاي، دا حتة عيل فاسد وحرامى ورغاى والأغنية من كلمات إسلام خليل.

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