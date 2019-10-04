شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التمثيلية تهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصار أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، اليوم الجمعة، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر. وأصدرت النقابة بيانًا جاء فيه "إن ملحمة نصر أكتوبر العظيم ستبقى شعلة مضيئة ونورا من الثقة والإرادة وشاهدة على عظمة مصر وقواتها المسلحة التى أبدا ما تقدم كل غال ونفيس فداء لرفعة وطننا العزيز". Advertisements واختتم بيان النقابة: "وفقكم الله يا سيادة الرئيس وحفظ مصرنا الغالية ورعى شعبنا العظيم إنه نعم المولى ونعم النصير".

البيان

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