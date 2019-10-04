شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض مسرحية "أمر تكليف" بمحافظة الفيوم بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "أمر تكليف" من إنتاج الفرقة، يقدم عروضه ابتداء من اليوم الجمعة، على مسرح قصر ثقافة الفيوم بمحافظة الفيوم فى الثامنة مساء بالمجان، وذلك حتى 10 أكتوبر الجاري.

ويأتى ذلك في أول محطات جولة العرض الجديدة و التي تتضمن أيضا محافظتي المنيا و بني سويف، في إطار خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ و التي تنظمها شعبة مسرح المواجهة و التجوال بفرقة المسرح الحديث، في إطار مبادرة مسرح المواجهة والتجوال التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة و بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، محافظة الفيوم، ادارة البرامج الثقافية بوزارة الشباب و الرياضة.

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يذكر أن عرض "أمر تكليف" قام بعدة جولات بعدد من المحافظات منها سوهاج، بورسعيد، أسوان، الأقصر، و حقق خلالها اقبالا جماهيريا كبيرا، و هي المرة الأولى التي يقدم فيها العرض بمحافظة الفيوم.

"أمر تكليف" عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلي حكايات حقيقة، صياغة ودرماتورج طارق علي و محمد يوسف، بطولة عزة لبيب ،كريم الحسينى، سمية الإمام، شريف العجمي، عبدالله صابر ، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، علي المصري، تقى عادل، مريم ياسين، أحمد صلاح سعد،مالك العلي، إبراهيم حسن، محمد جمال، موسيقى وألحان أحمد حمدي، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، بلسم أبو زيد، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، و من إخراج باسم قناوى.