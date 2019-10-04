شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تامر عاشور يحيى حفلا غنائيا فى العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب تامر عاشور مساء اليوم الجمعة حفلا غنائيا داخل أحد الأندية فى مدينة العاشر من رمضان، ويقدم من خلاله باقة متميزة من أغانيه المحببة لدى جمهوره منها "كلموها عنى" و"بيت كبير" و"أنا بستسلم" و"قالولى نسيك" و"ذكريات كدابة"، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد "أيام".

يذكر أن ألبوم "أيام" لـ تامر عاشور طرح يوم 21 مارس الماضى، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، أجلت محاكمة الفنان تامر عاشور، فى الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، فى اتهامه بالتهرب الضريبى، لجلسة 28 أكتوبر، لتقديم ما يفيد التصالح.