تراند اليوم : شاهد.. سما المصري للفنان محمد علي: صباحية مباركة يا ابن العبيطة...

نشرت الفنانة سما المصري فيديو، للسخرية من الفنان المقاول محمد علي ودعواته للتظاهرات لتنحي الرئيس السيسي من الحكم عبر حسابها على انستغرام



وعلقت سما المصري على الفيديو قائلة: “انتوا قاعدين في البيت ليه؟؟لازم كلنا ننزل مظاهرات النهارده…لازم كلنا ننزل عشان نجيب حق ((التورته))اللي سرقها ((مصطفي))” في اشارة الى العريس المصري الذي هرب من حفل خطوبته وأخذ معه قالب الحلوى.

وتابعت سما المصري: “وماتنسوس شعارات اليوم: نازلين الجمعة وانت انتهيت يا درش والتورته والشعب ايد واحدة”.

وختمت تعليقها: “هههه…صباحيه مباركه يا محمد ياعلي يا ابن العبيطه.”.

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وكان محمد علي قد نشر سلسلة فيديوهات اتهم من خلالها السيسي والجيش بقضايا فساد.