ابنة شاروخان تستعد لفيلمها الأول

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 أكتوبر 2019 04:44 مساءً - ذكرت مصادر صحفية، أن سوهانا خان ابنة النجم شاروخان Shahrukh Khan، تستعد لأول ظهور فني لها على الشاشة، في فيلم قصير بعنوان "الجزء الرمادي من اللون الأزرق".



وبينما لا تزال التفاصيل المتعلقة بفيلم سوهانا الجديد، والتي تدرس حالياً في مدرسة السينما بجامعة نيويورك، غير مُعلنة، علم متابعوها بالمشروع بعد أن قام ثيودور جيمينو، الذي يقوم بالكتابة والإخراج، بوضع بوستر للفيلم على موقع إنستقرام؛ حيث عرض البوستر اسم سوهانا كواحد من أعضاء فريق التمثيل، إلى جانب روبن جونيلا، الذي شوهد معها في دعاية الفيلم.

سوهانا تتوسط والديها



كما أن مقطع الفيديو، الذي تم نشره في 29 سبتمبر على حساب جيمينو Gimeno في إنستقرام، كان عبارة عن حوار بلا صوت، لكنه يعرض سوهانا وجونيلا، وهما يسيران في طرق ريفية في أثناء الحديث.



سوهانا البالغة من العمر 19 عاماً صرحت العام الماضي لمواقع صحفية عالمية بأنها كانت على يقين في اختيارها الوظيفي، في المقابلة نفسها؛ حيث تحدث والدها شاروخان عن انتقال ابنته إلى بوليوود كذلك.

سوهانا ابنة شاروخان

وكان خان قد نشر في وقت سابق، صورة باللونين الأبيض والأسود، عبر إنستقرام تظهره برفقة ابنته سوهانا، معلناً عن تخرجها، وفرحته الكبيرة بها، معلقاً عليها بالقول: "اليوم الأخير في المدرسة، إضافة المزيد من التجارب الجديدة والألوان للحياة التي تنتظرك".



يشار إلى أن سوهانا خان مشغولة حالياً بدراستها في لندن، وقد أبدت رغبتها في العمل بالتمثيل، بالإضافة إلى فوزها بقلوب الكثيرين، خلال ظهورها على غلاف مجلة عالمية.