"ذا فويس": لهذه الأسباب يرتدي المدرّبون الملابس نفسها في مرحلة "الصوت وبس"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 أكتوبر 2019 04:44 مساءً - نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة لها وهي ترتدي ملابس سوداء جلدية، ستطلّ خلالها في مرحلة الصوت وبس في برناج "ذا فويس كيدز" الذي سينطلق عرضه نهاية العام الجاري.



هذا اللوك ستطلّ به نانسي طوال الحلقات المقبلة، إذ أنّ أعضاء لجنة التحكيم يصوّرون الحلقات الستّة بالملابس نفسها وباللوك نفسه، حتى أنّ الفنانات يعتمدن أسلوب الشعر نفسه والماكياج نفسه، ليبدو الأمر وكأنّ كل الحلقات صوّرت في نفس اليوم.



لكن هل تساءلتم لماذا لا يقوم المدرّبون بتغيير ملابسهم؟ ولماذا يظهرون بنفس الملابس في هذه المرحلة بينما في المراحل اللاحقة يطلّون بلوك جديد كل حلقة؟

إطلالة نانسي عجرم في "ذا فويس كيدز" تحوز على إعجاب المشاهير



بالمبدأ، لا يتمّ تصوير حلقات مرحلة الصوت وبس بيومٍ واحد، بل يستمر الاختيار أياماً، وما يمنع تصوير كل حلقة على حدا، هو عملية المونتاج، التي تجمع في حلقة واحدة كل انواع المواهب والمواقف التي حصلت في الحلقة، للخروج بجديد خصوصاً أنّ المواهب جديدة، لا يعرف فريق العمل خلفيّاتها، ولا المنتظر منها.

المدربون في ذا فويس كيدز



فقد يحدث أنّه في يومٍ واحد قد لا يوفّق المدرّبون بأي موهبة خارقة، وفي اليوم التالي، قد تخرج عليهم أكثر من موهبة، كما أنّه في بعض أيام التصوير تحصل مواقف عفوية وطريفة، وفي أيامٍ أخرى يكون الجو ضاغطاً.



وعليه، يبقى المدرّبون بالملابس نفسها، ويتمّ توزيع المواهب والمواقف على الحلقات، بما يضمن بأن تخرج كلّها بنفس القوّة، أو بإيقاع تصاعدي قبل البدء بمرحلة الحسم.



ويحرص المدرّبون على اختيار ملابس ذات ألوان داكنة وموديلات هادئة لا تثير ملل الجمهور، إلا أنّ البعض يخفق، مثل شيرين عبد الوهاب التي اختارت في أحد المواسم بلوزة برتقاليّة اللون، فبدت مملّة من الحلقة الثانية.



كذلك فعلت أحلام، ببدلتها الحمراء والسوداء هذا العام، حيث أخفقت في خيارها، بينما ظهرت سميرة سعيد بملابس بسيطة جداً لا تملّها العين.



نانسي عجرم تحرص دوماً على ارتداء ألوان حيادية، تتراوح بين الأسود الداكن والأبيض والأسود، رغم أن "ذا فويس كيدز" مخصّص للأطفال، ويحتمل ألواناً صارخة، إلا أنّها تتفنّن في إطلالاتها في الحلقات المباشرة، بينما تحرص على اختيار لوك لا تملّه العين في مرحلة "الصوت وبس"، حيث تتخلّى النجمات عن رغبتهن بلفت الأنظار، وتظهرن بنفس اللوك، وهو ما لا يعاني منه النجوم الرجال، الذي يميلون إلى الجينز واللون الأسود في هذه المرحلة.