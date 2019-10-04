بعد تعليقها على فيديو المذيعة سارة عبدالعزيز.. هكذا رد مذيعات الـ mbc على علا الفارس

عادت المذيعة الأردنية علا الفارس، لتفتح النار من جديد على مدير قنوات «MBC» اللبناني علي جابر، علماً أنها أعلنت خلال لقاء تلفزيوني في رمضان 2019، مسامحتها له، إذ يبدو أنها وكما قالت في ذلك اللقاء الذي قدمه المذيع اللبناني طوني خليفة على شاشة أردنية محلية «من الممكن أن أسامح، لكن لا أنسى» وكأنها مرارة لا زالت تغصها.

الفارس التي انضمت مؤخراً إلى قناة الجزيرة القطرية بعد سنوات من العمل في مجموعة «ام بي سي»، استغلت مقطعاً مصوراً تظهر فيه المذيعة السعودية سارة عبدالعزيز وهي تتحدث عن «سعودة» إدارة المجموعة التي يملكها رجل الأعمال وليد آل إبراهيم، فيما يتولى إدارة قنواتها المتعددة اللبناني علي جابر.

وعلّقت الفارس على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، قائلة «وشهد شاهدٌ من أهلها»، متسائلة «وماذا عن سعود الدوسري الذي قتله الاكتئاب بعد التهميش والمعاملة القذرة، محمد الشهري، لجين عمران، وغيرهم فهم كُثرُ، أعطوهم الأمان واسمعوا»، في إشارة إلى دور علي جابر في رحيلهم عن «ام بي سي» .

من جانبها ردت المذيعة سها نويلاتي على الفارس قائلة: سبحان الله وبعدين تقول الناس اللي بتسويلي مشاكل وأنا في حالي.

وعلقت أيضاً نرجس العوامي قائلة: المشكلة أن علا تعرف في قرارة نفسها سياسة أحترام الانفصال أو الابتعاد عن المؤسسات أو الشركات يعني اللي يصير ماهو من شيم الشخص الطبيعي هذا حال الدنيا انتقال من مكان لاآخر …ليش استغلال الكلام مع أن قضية كل شخص من هالاسماء مختلفة ولاتشابه قضيتك ياعلا.