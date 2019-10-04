هنا الزاهد بفيديو جريء.. تتحدى “ديناصورًا” في سنغافورة!

أثارت الفنانة المصرية هنا الزاهد اندهاش جمهورها ومتابعيها بظهورها في تحدٍ مع ديناصور خلال قضائها شهر العسل بسنغافورة، حيث تجرأت الزاهد على ضخامة الديناصور ولم تكشف عن هوية صنعه؛ إذ بدا كأنه حقيقي تمامًا لولا أن الجميع يعلم بشأن انقراضه. ونشرت “الزاهد” مقطع فيديو لها وقفت فيه أمام سيارة تحمل ديناصورًا ضخمًا، ظل يُصدر صوت الديناصور الحقيقي المُخيف، في لحظة تحدٍ ممتعة قامت بها الزاهد حتى ارتعبت في آخر الفيديو من شراسة الديناصور.

وأرفقت هنا الزاهد مقطع الفيديو عبر حسابها في إنستغرام بتعليق قائلة: “عندما لا تتمكن من التقاط صورة، فأنت خائف جدًا من تحويل ظهرك إلى ذلك”. جدير بالذكر أن هنا الزاهد تعرضت لوعكة صحية شديدة أثناء تواجدها في سنغافورة مع زوجها أحمد فهمي لقضاء شهر العسل هناك، ودخلت المستشفى وتلقت العلاج بالمحاليل الطبية ومُنعت من الطعام. وشاركت الزاهد في آخر أعمالها الفنية بمسلسل “الواد سيد الشحات”، والذي خاضت به سباق رمضان الماضي مع أحمد فهمي، وعدد من النجوم الآخرين، وقد حقق نجاحًا كبيرًا جدًا وقت عرضه.