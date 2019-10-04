بالصور: سهير رمزي وشهيرة تتعرضان للهجوم بسبب “لوك” شعرهما!

رغم أن النجمتين المصريتين شهيرة، وسهير رمزي، خلعتْا الحِجاب رسميًا، في فبراير الماضي بعد مرور حوالي 24 عامًا على ارتدائه، إلا أنهما أثارتا الكثير من الجدل خلال الساعات الماضية بعد تداول صور لهما عبر موقع التواصل الاجتماعي وهما ترتديان شعرًا صناعيًا “باروكة”. وارتدى الثنائي باروكة صفراء ما عدّه الكثيرون “لوك غريب” عليهما، الأمر الذي جعل الجمهور يشنْ هجومًا عليهما، وانحصر الهجوم بسبب ظهورهما بهذا الشكل لأنه لا يتناسب مع مرحلتهيما العمرية.

وجاء ظهور شهيرة وسهير رمزي، في ورشة أقامها أهم صناع الشعر الصناعي في العالم، بتنظيم من سيدة التجميل ميرفت عطا الله وبالشراكة مع زوجها الحسيني مهدي. وحرص على حضور هذه الورشة عدد من الفنانات منهم رجاء الجداوي وسهير رمزي وشهيرة، فيما قام خبير صناعة البواريك وعلاج تساقط الشعر ألكسندر ترنوبل، بتجربة بعض “البواريك” على الفنانات، منها بألوان غريبة. ولم تكن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها النجمتان المصريتان شهيرة، وسهير رمزي، بدون الحِجاب رسميًا، حيث ظهرتا أول مرة بدونه في احتفالية خيرية بمناسبة “عيد الحب”، أقيمتْ بأحد المولات المصرية الشّهيرة سابقًا.