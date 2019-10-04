شاهد: هدية تركي آل الشيخ للمصريين

كشف رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، عن إهدائه أغنية للشعب المصري تحمل اسم “أنا بعشقك يا مصر” . ونشر آل الشيخ الأغنية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتب: “إهداء لشعب مصر”. مشيرا إلى أن الأغنية من كلماته وغناء عمرو دياب وألحان روزام .

كما نشر صورة تجمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وصورا لمناطق أثرية في مصر، بالإضافة إلى بعض الشخصيات التاريخية كالرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، والملحن والمغني محمد عبد الوهاب، وأم كلثوم، والممثل أحمد زكي.