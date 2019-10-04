شاهد: لقطات من مسلسل جمان أشعلت غضب الجمهور

أشعلت أحدث حلقات مسلسل “جمان” غضب الجمهور بعد اشتعال الموقف بين جمان وهشام ووصول علاقتهما إلى طريق مسدود قضى تماماً على الحب بينهما لدرجة الطلاق.

بعض المشاهد أغضبت الجمهور بشدة، خاصة المشهد الذي اكتشفت من خلاله جمان أن زوجها يعيش علاقة حب مع امرأة أخرى على الرغم من أنها غيرت شخصيتها تماماً من أجل إرضائه، وعندما واجهته بما اكتشفته قام بضربها ثم طلقها، بعدها حرمها من رؤية طفلهما بعد أن عادت لمنزل أسرتها.

الجمهور عبر عن استيائه من تطور شخصية هشام بهذا الشكل دون دافع درامي، كما عبر البعض عن ضيقه بسبب تركيز الأحداث على المشاكل الزوجية فقط مؤكدين أنه أصبح مسلسلاً تقليدياً للغاية بعد أن ظنوا أنه سيكون مختلفاً ويعالج القضايا الاجتماعية بشكل مختلف.

الجدير بالذكر أن عرض مسلسل “جمان” قد بدأ على شاشة قناة MBC1 أوائل شهر سبتمبر الماضي، وتدور أحداثه في قالب رومانسي مثير حول واقع المرأة الخليجية وعلاقتها بالرجل الشرقي من خلال تناول مجموعة من القصص والحكايات المختلفة التي تغوص في عالم كلا منهما. وهو من تأليف علياء الكاظمي وإخراج خالد جمال. وهو يعتبر التعاون الثاني بين النجم السعودي والممثلة المصرية المقيمة في الكويت بعد تألقهما في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل “دفعة القاهرة” الذي حقق نجاحاً كبيراً.