شاهد.. سامح حسين برفقة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة

نشر الفنان سامح حسين، صورة تجمعه بالدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة أثناء حضورها مسرحية "المتفائل"، وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق "حسين" على الصورة قائلًا: "معالى وزيرة الثقافة الدكتورة

إيناس عبدالدايم بعد مشاهدتها لمسرحية المتفائل".

ويذكر أن عرض "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد

الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.