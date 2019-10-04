شاهد.. حكيم يعلن عن فريق عمل أغنيته الجديدة

نشر المطرب حكيم، صورة تجمعه مع فريق عمل أغنيته الجديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلق حكيم على الصورة قائلًا: "فريق عمل الأغنية اللى قبل الأخيرة فى الألبوم.. الموزع العبقري أشرف البرنس والشاعر الموهوب مصطفى حسن والملحن المتميز وحبيبي وأخويا محمد عبدالمنعم". والملحن المتميز وحبيبي وأخويا محمد عبدالمنعم". وتفاعل الجمهور مع المنشور معبرين عن مدى اشتياقهم الكبير لسماع أغنيته الجديدة، ومتمنيين له دوام النجاح والسعادة في حياته الفنية والشخصية.

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