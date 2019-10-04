الإثنين.. حفل فرقة "قصر الغورى" بالسحيمى

يقيم مركز إبداع "بيت السحيمي" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، فى السابعة مساء الإثنين 7 أكتوبر ، حفلًا فنيًا لفرقة "قصر الغورى" للموسيقى العربية، وذلك بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيد. أكتوبر ، حفلًا فنيًا لفرقة "قصر الغورى" للموسيقى العربية، وذلك بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيد. يتضمن برنامج الحفل عدد من الأغنيات الوطنية منها "حلوة بلادى السمرا " ، "بسم الله الله أكبر"، "سينا رجعت كاملة ليناا" ،" عاش اللى قال"،"أنا على الربابة بأغنى"،"أحلف بسماها.

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