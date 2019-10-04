الأحد.. بيت الشعر يحتفى بـ "نصر أكتوبر"‎

يقيم "بيت الشعر العربى "ببيت الست وسيله خلف الجامع الأزهر ، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الخامسة مساء الأحد المقبل، أمسية شعرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

من المقرر أن يشارك في الأمسية عدد كبير من

شعراء الجامعات ، تناقش الأمسية شعر الحرب فى التراث العربي، ويتخلل الأمسية إلقاء الشاعر رجب الصاوى عدد من أشعار العامية عن حرب أكتوبر للشعراء " فؤاد حداد، صلاح جاهين، عبد الرحمن الأبنودى" ، كما يقدم الشاعر نور الدين نادر نماذج من شعر الفصحى عن حرب أكتوبر للشعراء: " صلاح عبد الصبور، حسن النجار، فتحى سعيد"

يشارك فى الأمسية الشعراء" ناجى شعيب، زينب أبو سنة، عبده الزراع، حنان شاهين، داليا عاصم، محمد غازى"

ومن المقرر أن يدير الأمسية الشاعر السماح عبد الله.