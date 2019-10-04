الأحد.. حفل فرقة "سداسى شرارة" بقبة الغورى

يقيم مركز إبداع قبة الغورى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، فى الثامنة والنصف مساء الأحد 6 أكتوبر ، حفل فرقة "شخصية سداسي شرارة " بقيادة الفنان حسن شرارة، وذلك بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيد. الثامنة والنصف مساء الأحد 6 أكتوبر ، حفل فرقة "شخصية سداسي شرارة " بقيادة الفنان حسن شرارة، وذلك بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيد. يشار إلى أن يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الأغانى الوطنية لكبار الفنانين، أداء الفنانة داليا عبدالوهاب ، الفنان محمود عبدالحميد.

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