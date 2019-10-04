"«زاوية" تحتفل بمئوية إحسان عبدالقدوس بعدد من الأفلام والندوات

احتفالًا بمرور ١٠٠ عام على مولد الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، تحتفل سينما زاوية بمسيرة الكاتب الحافلة بعرض مجموعة من الأفلام من كتاباته، وذلك في الفترة من ١٨ أكتوبر إلى ١ نوفمبر.
سيتضمن برنامج "سينما إحسان عبد القدوس" عروضلمجموعة من أفلامه، وندوات بعد عدة عروض بجانب عرض أفيشات الأفلام في السينما.
هذا البرنامج تم بدعم من عائلة الأديب إحسان عبدالقدوس وشركة روتانا وشبكة راديو وتليفزيون العرب (ART) وشركةأفلام النصر والمركز القومي للسينما.
يذكر أن لعب الكاتب إحسان عبدالقدوس دورًا محوريًا في تشكيل الذاكرة الأدبية والسينمائية المصرية من خلال تقديمه لما يقرب من ٦٠٠ رواية وقصة قصيرة تحولت ٤٩ منها إلى أفلام، ولذلك كان من الصعب اختيار برنامج يشمل ويمثل قدر أعماله الواسعة واختيارها للعرض في هذا التكريم.
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