تعرف على رسالة نسرين طافش لجمهورها

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت نسرين عبر صفحتها قائلة:"تسع وتسعين من الأمراض الجسدية منشأها نفسي وكذلك الأمر بالنسبة لسرطان الثدي.. ابتعدي عن القاتل الأكبر التوتر.. اعطي وقتًا لذاتك واشغلي نفسك بأشياء مفيدة وممتعة مارسي الأكبر التوتر.. اعطي وقتًا لذاتك واشغلي نفسك بأشياء مفيدة وممتعة مارسي الرياضة والتأمل". وتابعت :"خفضي أهمية أي شيء ممكن يعيق من سعادتك وفرحك وتطورك.. حبي حالك وأسأليها كيف ممكن خليكي أكثر سعادة وقوة.. و اتذكري أنه الكشف المبكر اليدوي الذاتي مهم جدًا". كيف ممكن خليكي أكثر سعادة وقوة.. و اتذكري أنه الكشف المبكر اليدوي الذاتي مهم جدًا". يذكر أن أخر ما قدمته الفنانة نسرين طافش مسلسل "مقامات العشق" تأليف الكاتب الدكتور محمد البطوش، المخرج أحمد إبراهيم أحمد، إنتاج تلفزيون أبو ظبي ويتناول سيرة الشيخ محي الدين بن عربي.

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