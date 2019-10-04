بالفيديو.. أغنية "الخاين" لـ أحمد فلوكس تتجاوز الـ 5 آلاف مشاهدة على يوتيوب

تجاوزت أغنية "الخاين" للفنان أحمد فلوكس، حاجز الـ 5 آلاف مشاهدة، وذلك قبل مرور 24 ساعة على طرحها عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". ساعة على طرحها عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يذكر أنه كان طرح الفنان أحمد فلوكس، أغنية وطنية للرد على الهارب محمد علي، وكان بدء الأغنية بكلمات من البابا شنودا، والشيخ الشعراوي.

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