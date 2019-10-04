الليلة.. انطلاق مهرجان الساقية المسرحي في دورته الـ 17

تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوى، لاستقبال فعاليات مهرجان الساقية المسرحي فى دورته السابعة عشر، والمقرر عقده من 4 لـ 8 من

أكتوبر.

ويشار إلى أن تعرض المسرحيات بقاعتى الحكمة والكلمة، يشترك في المهرجان أكثر من

10 عروض مسرحية تقدمها فرق مستقلة.

يذكر أن كان بدأ مهرجان الساقية المسرحي الأول عام 2003، إيمانا من إدارة الساقية بأهمية دور المسرح وتأكيدا علي دوره بين الفنون.