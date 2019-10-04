تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوى، لاستقبال فعاليات مهرجان الساقية المسرحي فى دورته السابعة عشر، والمقرر عقده من 4 لـ 8 منأكتوبر.
ويشار إلى أن تعرض المسرحيات بقاعتى الحكمة والكلمة، يشترك في المهرجان أكثر من10 عروض مسرحية تقدمها فرق مستقلة.
يذكر أن كان بدأ مهرجان الساقية المسرحي الأول عام 2003، إيمانا من إدارة الساقية بأهمية دور المسرح وتأكيدا علي دوره بين الفنون.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. انطلاق مهرجان الساقية المسرحي في دورته الـ 17 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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