أكشاي كومار يكشف أول ملصق لفيلمه المنتظر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدو أن الممثل الهندي الشهير أكشاي كومار الملقب بـ"فنان الجماهير" لن يتوقف عن إبهار وخطف أنظار متابعيه من خلال أدواره المختلفة، حيث كشف عن أول ملصق لفيلمه المنتظر في ٢٠٢٠ "لاكشمي بومب".

ويظهر أكشاي كومار على الملصق بشكل يشبه كهنة المعابد الهندوسية، في إشارة إلى أنه سيقدم شخصية جديدة يظهر بها لأول مرة.





وسيكون كومار الأكثر ظهورا من بين نجوم بوليوود خلال الفترة المقبلة نظرا لصدور فيلمين له من أضخم إنتاجات بوليوود هما "لاكشمي بومب" و"سوريفانشي"، كما أنه ينتظر عرض فيلمه "هوس فول ٤" في ٢٦ أكتوبر/تشرين الأول.

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وفيلم "لاكشمي بومب" مصنف رعب كوميدي من إنتاج شابينا خان وتوشار كابور، ومن تأليف وإخراج راجافا لورنس في أولى تجاربها الإخراجية، وهو طبعة جديدة لفيلم التاميل الشهير موني كانتشانا الذي يعتبر من أنجح أفلام التاميل لعام 2011.

ويشارك أكشاي كومار بطولة الفيلم كيارا أدفاني بطلة فيلم "كبير سينج".



