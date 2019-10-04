جيجي حديد وتايلر كاميرون: خلصت الحكاية

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Oct 04, 2019
انفصلت عارضة الازياء جيجي حديد عن حبيبها عارض الأزياء تايلر كاميرون الذي عرف ضمن البرنامج الواقعي TheBachelorette وذلك بحسب Entertainment Tonight.
وعلى الرغم من ان جيجي وتايلر أصبحا أكثر قرباً في الآونة الاخيرة ولا ينفصلان عن بعضهما، كما تواجد الى جانب حبيبته جيجي حديد خلال جنازة جدتها لمساندتها، الا ان علاقة حبهما لم تدم أكثر من شهرين.
نذكر ان “حديد” انفصلت عن حبيبها المغني زين مالك مطلع عام 2019 بعد قصة حب قوية بينهما.
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