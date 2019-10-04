مشاهير اتهموا بجرائم واتضحت برائتهم لاحقًا.. من بينها: "قتل الممثلين أمام الكامير"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سبق لبعض النجوم والمشاهير أن اتهموا في قضايا لم يرتكبوها مطلقاً، وهي القضايا التي كان لها أثرها السلبي عليهم وعلى حياتهم. ورغم قدرة النجوم على مواجهة الأمر بأموالهم في ساحات المحاكم، لكنهم بشر في الأخير ويتذوقون مرارة الاتهامات الباطلة بكل غضب وضيق. وفيما يلي أبرز المشاهير الذين تعرضوا لهذا الموقف:

الممثل الكندي كيانو ريفز:

اتهمه مصور فوتوغرافي بأنه صدمه بسيارته وفر هارباً، وهي القضية التي حاول أن يحصل فيها المصور على تعويض قدره 700 ألف دولار، لكن ذلك لم يتحقق في الأخير بعد ثبوت براءة ريفز من تلك الواقعة.

فنان الهيب هوب سنوب دوغ:

سبق أن اتهم بارتكاب جريمة قتل عام 1993، حيث اتهم وحارسه بقتل رجل يدعى فيليب ولديماريام، لكنه بُرِّأ بكفالة قدرها مليون دولار.

النجم نيكولاس كيج:

اتهم بسرقة كلب، وهو الاتهام الذي وجهته له الممثلة، كاثلين تيرنر، ولم يكن حقيقياً بطبيعة الحال، غير أن الاتهام أغضبه في حينها بشكل كبير.

النجمة آمي واينهاوس:

التي اتهمت بالكذب في واقعة لكم راقصة في وجهها حينما كانت تحاول أخذ صورة معها، وقد طالبتها فقط وقتها بالانتظار دون أن تضربها أو تلكمها.

مغني الراب شون كومز:

اتهم بالكذب في واقعة إطلاق نار على 3 أشخاص، حيث ثبتت براءته هو وحارسه الشخصي من تلك الواقعة كما أظهرت التحقيقات عام 2001.

اللاعب الجامايكي أورلاندو بوين:

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تعرض لمحاولة ابتزاز من قبل بعض الضباط، حين اعتدوا عليه ووضعوا له كوكايين وألقوا به في الجزء الخلفي من سيارته، واتضح في الأخير أنه بريء من هذا الاتهام الكيدي، وقد تبين أن سبب الواقعة كان عنصرياً ليس أكثر، وذلك لأن بوين أسود البشرة، لكن كان لذلك أثره السلبي على مسيرته الكروية، وقد رفع حينها دعوى يطالب بتعويض قدره 14 مليون دولار.

يوسف إسلام أو كات ستيفنز:

تم ترحيله بالخطأ من الولايات المتحدة، وذلك عل خلفية اتهامات أمنية له بأنه على علاقة بجماعات إرهابية في منطقة الشرق الأوسط.

الملاكم الأمريكي روبن كارتر:

قضى عقدين ظلماً في السجن، بعد اتهامه عام 1966 بارتكاب جريمة قتل ثلاثية، وهي التهمة التي بُرِّأ منها في الأخير عام 1985.

كاتب السيناريو والمخرج روجيرو ديوداتو:

واجه اتهام غريب من نوعه من جانب إحدى المحاكم الايطالية وهو "قتل الممثلين أمام الكاميرا"، وذلك على خلفية الأحداث والمشاهد العنيفة المقززة التي أظهرها بفيلم Cannibal Holocaust، الذي يعد واحداً من أشبع الأفلام في تاريخ السينما العالمية إن لم يكن أبشعها.

الممثل الأمريكي تود بريدجز:

الذي تعرض في حياته لبعض المواقف الصعبة، كاتهامه بالقتل وتعاطي الكوكايين، وهما التهمتين اللتين بُرِّأ فيهما في الأخير، وبينما ما يزال يواجه بعض التهم المستقبلية عن ضلوعه في اعتداء باستخدام سلاح مميت، فقد تم إرجاء القضية الآن، وبانتظار التحقيقات لمعرفة ما سيحدث له في النهاية.

نجمة التنس الأمريكية فينوس ويليامز:

التي بُرِّأت من تهمة القيادة الخطأ على خلفية حادث مروري وقع في يونيو عام 2017 في بالم بيتش غاردنز بولاية فلوريدا.