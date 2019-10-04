فيديو طريف لـ "تايلور سويفت" تحت تأثير المخدر.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلت النجمة الأمريكية تايلور سويفت ضيفة على برنامج "ذا تونايت شو ستارينغ" لـ "جيمي فالون" أمس الخميس، ولكن كان في انتظارها مفاجأة غير متوقعة.

يأتي ظهور تايلور في البرنامج بعد خضوعها مؤخرًا لجراحة ليزك، والتي تمت في سرية، وخلال اللقاء، فاجأ جيمي ضيفته، عندما كشف لها أنه سيعرض فيديو سجلته والدتها "أندريا"، بعد خضوعها للجراحة، وقال: "لقد قدمت لنا والدتك فيديو يظهرك بعد الجراحة".

وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يمكن رؤية علامات الذهول على وجه تايلور، عندنا أخبرها جيمي بالأمر، حيث قالت له: "أستعرضه على التلفزيون!"

وبالفعل، عرض جيمي الفيديو الطريف والمحرج بعض الشيء لتايلور، حيث ظهرت فيه بنظارات خاصة لما بعد الجراحة بينما كانت في المنزل برفقة والدتها.

وفي الفيديو الذي سجلته والدتها دون دراية من تايلور، يمكن رؤية المغنية بملابس غير مرتبة وشعر أشعث، وهي مستاءة للغاية بسبب الموز، حيث حصلت على حبة موز تختلف عن التي كانت تقصدها، وقالت: "لم أرد هذه" قبل أن تحاول الحصول على أخرى، وهي على وشك البكاء، إلا أن والدتها نبهتها بألا تبكي، حتى لا تتأذى عينيها بعد الجراحة.

ولاحقًا، تتوجه تايلور إلى إحدى غرف النوم وتستلقي، بينما تأكل الموز، ويمكن سماع والدتها تقول لها: "لا تغفي أثناء تناول الموز"، لترد عليها تايلور بطريقة طريفة: "لست نائمة، فدماغي متيقظ".

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وبينما يعرض جيمي ذلك الفيديو، يمكن سماع ضحكات الجمهور على رد فعل تايلور، والتي يبدو أنها كانت تحت تأثير المخدر.

وبصرف النظر عن الفيديو الطريف، بدت تايلور في غاية الجاذبية أثناء ظهورها في البرنامج، حيث ارتدت فستان توكسيدو والمعروف أيضًا باسم فستان بليزر، وتميز التصميم بتقليمات كلاسيكية، بينما تميز جانب بتصميمه من المخمل الأنيق، بالإضافة إلى صيحة الكولد شولدر.

هذا وأكملت تايلور اطلالتها بتسريحة بسيطة واختارت الأحمر الزاهي لشفتيها.