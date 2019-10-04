شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. كيف استقبل جمال سليمان نجله الوحيد بعد غيابه عنه شهرا كاملا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم السورى جمال سليمان إنه لم يلتق بابنه منذ شهر لهذا كان يشعر بشوق كبير تجاهه، وشارك جمهوره بصورة مع ابنه عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق عليها قائلا: " ماشفنا بعض من شهر كان.. الشوق الكبير واللقاء السعيد".





وكشف جمال سليمان عن سبب موافقته على المشاركة في مسلسل "زي الشمس" الذي عرض في رمضان 2019، على الرغم من صغر دوره، موضحاً أنه أعجب بالدور لذا لم يفكر في حجمه وكان من البداية يعرف أنه يظهر في المسلسل ضيف شرف.

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وأكد سليمان أن النجومية تتحقق في وجود الفنان ومشاركته في الأعمال الكبرى وهذا هو الرصيد الحقيقي له، مشددا أن قيمته كفنان جاءت بسبب كل الأعمال التي شارك بها مهما كان حجم الدور.