شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يشارك فى موسم الرياض لأول مرة فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان محمد رمضان مشاركته فى حفل غنائى ضمن احتفالات موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية، المقرر أن يبدأ يوم 11 أكتوبر الجارى وينتهى يوم 15 ديسمبر ليستمر لمدة 66 يوماً فى العديد من المناطق داخل المملكة.

ونشر رمضان صورة عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير إنستجرام، وكتب معلقاً "الشهر القادم بإذن الله، لأول مرة فى السعودية حفلة الأسطورة فى موسم الرياض ثقة فى الله نجاح".

ويتماشى موسم الرياض المقبل مع رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة العلامات التجارية، وزيادة عائد الاستثمار فى المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام الفعاليات بميزانية 1.5 مليار ريال.