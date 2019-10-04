شكرا لقرائتكم خبر عن ديمى لوفاتو تعتذر عن صورها فى مدينة القدس القديمة بعد زيارتها لإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب زيارتها الأخيرة لمدينة القدس المحتلة، حرصت المغنية العالمية ديمي لوفاتو على تقديم اعتذار لكل من هاجموها بعد صورها التى نشرتها فى إسرائيل عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى.

ودافعت لوفاتو عن نفسها فى ستوري نشرته عبر حسابها الشخصى، مؤكدة أن زيارتها للأراضى المحتلة لم يكن لها علاقة بالسياسة أو بملف الصراع العربي الإسرائيلي، وان زيارتها تعد فى إطار سياحى ولا يتعلق برأيها او مساندتها لإسرائيل، مضيفة أن الزيارة كانت للروحانيات والتقرب من الله.

وبحسب تصريحاتها لإحدى الصحف ، فإن لوفاتو صاحبة الـ 26 عاماً، تجاهلت العديد من آراء اصدقائها الذين طالبوها بعدم الرد على الانتقادات التى وجهت اليها وحرصت على تقديم اعتذار لكل من سببت له صورها أذى نفسى.

وكانت لوفاتو التى تمتلك ما يقارب الـ 75 مليون متابع لها عبر انستجرام، ردت على تعليقات الهجوم على صورها قائلة " لقد قبلت برحلة مجانية لزيارة إسرائيل مقابل أن أنشر بعض الصور على حسابي، ولم يخبرني أحد بأنني أرتكب أي خطأ بالقيام بذلك، أو أنني قد أهين أحدا".